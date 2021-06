Une bonne histoire de fesses: l'explication étonnante d'un ancien joueur sur les qualités d'Eden Hazard

Non non, vous n'avez pas mal lu ce titre. Eden Hazard devrait une partie de sa grande carrière à la façon dont il utilise son fessier. C'est ce qu'a affirmé Yaya Touré, ancien joueur du FC Barcelone et de Manchester City, dans un article publié dans le journal The Athletic. Sans rigoler, il s'agit là d'une des infos les plus étonnantes que nous ayons découvert.

"Hazard ? C'est presque une blague à quel point ses fesses sont grosses", a expliqué l'Ivoirien, qui analysait l'importance de cette partie du cours pour réussir dans le football. "Mais c'est très important pour sa façon de jouer. La façon dont il peut contrôler le ballon après avoir utilisé ses fesses, la façon dont il les utilise pour se protéger des défenseurs… Quand le ballon arrive, Hazard sent l'adversaire et utilise ses fesses au dernier moment pour le bloquer. Ça le repousse, comme un coup de poing", a-t-il expliqué.

On vous laisse juge de cela.