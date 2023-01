"C'est compliqué !": Vincent Kompany a été soumis à des choix impossibles... et ses réponses risquent de ne pas plaire à tout le monde (vidéo)

En voilà, des choix compliqués.

Actuellement entraineur à succès du côté de Burnley, Vincent Kompany a donc été soumis à une interview d'ESPN. Une interview ou plutôt une sorte de jeu de type "Tu préfères ?".

Dans cette entrevue, le technicien belge devait choisir entre deux propositions à chaque fois, pour déterminer laquelle des deux il préférait. Si pour certains choix entre Ronaldo et Messi ou entre chien et chat, Vince The Prince n'a pas hésité, quand il s'agissait de départager deux anciens coéquipiers chez les Diables, l'ancien coach d'Anderlecht a eu plus de mal...

On espère que Toby Alderweireld et Thorgan Hazard ne tombent pas trop vite sur cette vidéo...