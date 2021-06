Champion d'Europe en titre, le Portugal a dominé la Belgique dimanche mais la Seleçao s'est inclinée 1-0 devant la Belgique en huitièmes de finale de l'Euro. Fernando Santos, qui a mené les siens au titre européen en 2016, a estimé que le résultat était "injuste mais que c'était ça le football".

"La Belgique a un tir cadré, nous 24 dont 6 cadrés et un poteau. Nous avons été dangereux tout le temps. Évidemment, le résultat aurait pu être différent", a-t-il ajouté. Le Portugal a encaissé en fin de première mi-temps avant de faire le siège de la surface de Thibaut Courtois dans le second acte.

Malgré sa domination, la bande à Cristiano Ronaldo n'a pas pu égaliser. "Ce but en fin de mi-temps a été très dur pour nous mais nous avons gardé la tête haute, on s'est dit qu'il était possible de renverser la situation. Je pense que mes joueurs ont fait preuve de caractère. Ils ont tout donné mais ce n'est pas rentré et c'est ça aussi le football."

En 2016, le Portugal a remporté le titre européen en ne remportant qu'un seul match dans le temps réglementaire. "Nous avons déjà gagné des matches en étant dominé. Nous avons cru à la qualification, au fait de pouvoir aller jusqu'en finale. Certains pleuraient dans le vestiaire mais nous avons encore beaucoup d'autres objectifs à venir, comme la Coupe du monde 2022."