"C’est le graal": fortes émotions pour Doku et Theate après l'annonce de leur sélection pour le Mondial (vidéo)

Roberto Martinez a annoncé jeudi sa sélection définitive pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre -18 décembre). Le Catalan a dévoilé sa liste de 26 joueurs pour la grand-messe du football mondial.

Romelu Lukaku, bien qu'annoncé incertain, figure bel et bien dans le groupe, à l'instar de Zeno Debast, Arthur Theate et Jérémy Doku.

Les deux derniers cités, tous les deux joueurs à Rennes, ont célébré leur sélection dans leur club. Arthur Theate a suivi l'annonce de Roberto Martinez sur son téléphone. "La Coupe du monde, c’est le graal pour un footballeur", a déclaré le jeune défenseur belge. "C’est la plus grande compétition. Et je pense que la Belgique ne va pas y aller jouer un rôle de figuration. Le but, ce sera d’aller le plus loin possible et c’est magnifique de faire partie de cette aventure."

"La Coupe du monde, c’est un grand événement. C’est aussi très important pour ma carrière. J’ai eu des moments difficiles, avec les blessures. Mais je savais que tous les efforts fournis allaient payer un jour et c’est pour ça que je suis très content d’arriver là", a confié de son côté Jérémy Doku.

Appelé pour l'Euro 2020, Doku va disputer son deuxième grand tournoi, même si son rôle devrait se limiter à celui de remplaçant. "Doku apporte toujours un sourire sur le visage, il est capable de mettre de la magie dans un match", a dit Roberto Martinez en conférence de presse. "Il n'a pas beaucoup joué, mais il a récemment fait deux apparitions de 45 minutes avec les espoirs et a atteint le niveau physique requis. Nous croyons en ses qualités."