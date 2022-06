"C'est mieux de la prendre maintenant": Axel Witsel temporise après la claque contre les Pays-Bas (vidéo)

La Belgique est totalement passée à côté de son sujet. Notre équipe nationale n'a strictement rien montré face à des Néerlandais supérieurs. Largués, ils ont pris 4 buts et une fameuse claque.

"C'est dur", reconnaît Axel Witsel à notre micro. "La première mi-temps, je pense que ça a été même si on leur a laissé trop la possession du ballon. Ils ont presque marqué sur toutes leurs occasions. On n'a pas été assez costauds défensivement, on n'a pas défendu en bloc. Avec le ballon, on ne leur a pas fait mal, tout simplement", a analysé le Diable Rouge.

Pour lui, cependant, il faut éviter de tomber dans le fatalisme ou dans le découragement. Une telle défaite doit nous servir sur la route du Qatar. "C'était un match important, mais il vaut mieux que cela arrive ici qu'à la Coupe du Monde. C'est malheureux, parce que les buts qu'on a pris sont vraiment évitables. C'est une claque, c'est mieux de la prendre maintenant. C'est mieux en Nations League qu'au Qatar".