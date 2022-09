"C'est typique de la presse belge": Thibaut Courtois calme les esprits avant la Coupe du monde et envoie un tacle aux médias (vidéo)

"Non je ne suis pas inquiet", a confié Thibaut Courtois après la défaite contre les Pays-Bas. "C'est typique avec la presse belge maintenant avec la Coupe du monde. On a joué un bon match, même Van Gaal m'a dit après le match qu'on méritait de gagner. On a eu les occasions mais on n'a pas mis de buts, eux ils ont eu des phases arrêtées et ils ont mis un but".

"La Coupe du monde se joue en novembre. Aujourd'hui on peut gagner 0-4, 0-5 et être euphoriques mais si à la Coupe du monde tu perds les trois matchs de groupe tu est éliminé donc je crois que c'était un match intéressant pour apprendre."

Sur le but, Virgil Van Dijk s'est retrouvé esseulé et en bonne position pour mettre sa tête et ouvrir le score. Sur cette action, le jeune défenseur Debast peut être pointé du doigt. "Je vais parler pour moi. Je crois que Van Dijk c'est le plus dangereux sur les phase comme ça et peut être qu'on devait mettre un autre gars sur lui."