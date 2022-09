"Ciro" Mertens de retour à la maison: la légende de Naples a vibré et chanté lors de la victoire face à Liverpool (vidéo)

Dries Mertens a quitté le Napoli cet été après 9 ans de bons et loyaux services. Le meilleur buteur de l'Histoire du club a rejoint Galatasaray en Turquie mais son cœur reste Napolitain. Mercredi soir, il était de retour au Stade Diego Armando Maradona accompagné de son fils en tant que supporter avec justement un maillot floqué du nom de la légende argentine.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas regretté le déplacement. Naples s'est en effet imposé 4-1 en Ligue des Champions face à Liverpool, finaliste de la dernière édition. Le Diable Rouge a particulièrement apprécié le troisième but de son club préféré inscrit par Giovanni Simeone, le fils de Diego, entraîneur de l'Atletico Madrid. Il a repris en cœur avec tout le stade le nom lancé par le speaker juste après le but. Dries Mertens sera toujours chez lui à Naples.