"Il a fait une feinte...": l'anecdote géniale de Silvio Proto, humilié par Eden Hazard devant les Diables Rouges (vidéo)

Silvio Proto a bien connu Eden Hazard. Les deux hommes se sont côtoyés pendant quelques semaines sous Marc Wilmots avec les Diables Rouges. Et pour l'ancien gardien du Sporting d'Anderlecht, Hazard avait quelque chose de plus, d'unique. Il se souvient très bien de l'un de ses premiers entraînements avec le génie de Braine-le-Comte.

Visiblement, Hazard l'avait alors traumatisé. "Je me souviens qu'on faisait un exercice en un contre un. Cela devait être le premier ou le deuxième entraînement que je faisais avec lui. Il m'a fait une feinte de frappe et je suis parti directement, j'ai plongé", débute-t-il, se souvenant s'être fait balayé. "Je suis sorti du stade, on m'a retrouvé à Halle. Je suis parti de Tubize, on m'a retrouvé à Halle. Il avait une feinte de frappe, une accélération", a-t-il plaisanté. "Je suis triste de ne pas le voir heureux, tu sais qu'il va y avoir de la magie quand il est heureux sur le terrain", ponctue-t-il pour conclure sur Hazard.

Jérémy Taravel a aussi joué avec le tout jeune Eden Hazard à Lille et partage les souvenirs de Proto. "Je l'ai vu arriver à 16 ans à Lille. À l'entraînement, en un contre un, il faisait arrêter les joueurs tellement il dégoûtait les défenseurs", confirme le Français, qui précise aussi qu'il retient un autre élément fondamental dans le caractère du Diable Rouge. "Ce que je veux retenir, mis à part le talent, c'est l'humilité et la simplicité qu'il a eu pendant toute sa carrière. Je veux vraiment le remercier pour ça, parce que c'est un exemple pour la jeunesse. Il y a pas mal de joueurs qui sont des cracks, mais qui changent, qui peuvent avoir un ego surdimensionné. Mais lui, dans un monde du foot faux-cul par moment, lui a au rester lui-même".

Et Silvio Proto de le prouver par une dernière anecdote. "On gagnait un match, ça se peut que ce soit en Azerbaidjan. Il rentre dans le bus en dernier et il crie "Bon Wilmots, aujourd'hui, tu mets une bouteille de vin à table !", tu vois, ça, c'est Eden", a-t-il précisé. Que de bonne ambiance !