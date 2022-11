"Il doit toujours l'avoir": dégoûté par le premier but marocain, Silvio Proto allume Thibaut Courtois (vidéo)

Silvio Proto était remonté sur le plateau de Dans le Vestiaire. L'ancien gardien des Diables Rouges (13 sélections) n'a pas été tendre avec Thibaut Courtois, lui imputant même deux buts encaissés contre le Maroc, les deux coups-francs, dont un a été annulé pour une position de hors-jeu.

Pour l'ancien portier des Mauves, notamment, ce premier but, qui a coupé les jambes des Diables Rouges, ne devrait jamais être encaissé. "Il n'a pas été bon. Ce 1er but, c'est pour sa pomme. Complètement", a-t-il lancé devant nos consultants. "On parle du gardien du Real Madrid, du meilleur gardien du monde. Les deux buts, celui annulé est pour lui aussi. Il le sait !", a-t-il poursuivi.

Surpris, il a d'ailleurs remis Courtois à sa place. "S'il y a un tir, tu dois voir le ballon. J'étais gardien de but, je sais ce que je dis. Ce n'était pas le plus difficile qu'il ait eu. Il fait 2 mètres, il est mal placé, il doit couvrir son premier poteau. Après on peut parler des 4 défenseurs qui sont super mal mis. Cela doit se jouer comme un corner, on doit défendre beaucoup plus bas. Mais Courtois doit avoir le ballon", a-t-il déclaré, précisant aussi que c'est Courtois qui place son mur et ses défenseurs.

Alors que le plateau tentait de défendre notre gardien, Proto en a remis une couche. "C'est Courtois ! Il doit l'avoir. Il n'a pas fait le geste qu'il devait faire. Sa position n'est pas bonne. Normalement, il doit toujours l'avoir !", a-t-il lancé. Avant de nuancer. "C'est son premier mauvais match en 5 ans... Je suis critique avec lui, parce que c'est le meilleur. Un Courtois dans une forme normale, il l'arrête. C'est peut-être aussi révélateur d'une mauvaise ambiance qu'il y a dans le vestiaire. Le problème ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu l'arbre Courtois qui cachait la forêt. Quand il était bon, qu'il réalisait 4-5 arrêts, ce n'était pas normal ! Tu es numéro un mondial, c'est toujours lui qui faisait plus d'arrêts que le gardien d'en face, il faut se poser les questions".

Aux Diables Rouges de nous donner tort contre la Croatie.