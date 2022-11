"Il y avait beaucoup de stress": Jérémy Doku n'a pas osé regarder la liste des Diables Rouges... par peur de ne pas y être (vidéo)

Jérémy Doku est un homme chanceux. Le jeune joueur de Rennes, 20 ans seulement, va déjà disputer son deuxième grand tournoi avec la Belgique. Mais lui qui revient de blessure n'était visiblement pas certain d'y être, comme il nous l'a révélé, quelques heures après l'annonce du groupe belge pour la Coupe du Monde au Qatar.

Il a d'ailleurs attendu que l'annonce soit passée avant de se renseigner. "On avait entraînement ce matin, Arthur Theate et moi on savait que Roberto Martinez allait annoncer la liste à midi", nous raconte-t-il, sourire aux lèvres. "Nous, on a eu fini vers 11h30, j'étais dans le vestiaire, lui dans la salle de soin. Il y avait beaucoup de stress, moi je voulais pas trop suivre en direct, pour faire passer le temps, je parlais à un coéquipier. Il était 12h, 12h05, j'attendais que quelqu'un vienne me dire si j'étais sélectionné ou pas. Je vois Arthur entrer et là, je savais que j'étais sélectionné. Et ça m'a fait du bien, c'est sûr", nous a-t-il détaillé.

Pour lui, jouer cette Coupe du Monde, aux côtés de certaines stars de l'équipe nationale, cela n'a pas de prix. "C'était un rêve de gosse, petit à petit c'est devenu un objectif. J'aurais été déçu de ne pas être sélectionné, comme tout le monde, mais c'était un rêve", dit-il avant de remercier son entraîneur. "Il a beaucoup de confiance en moi. Moi, j'ai qu'un objectif, c'est de tout donner pour le pays, pour le coach et aussi pour moi, parce que je veux prouver que je suis capable de faire des grandes choses. Tout le monde est content pour moi, les proches. Beaucoup d'appels, beaucoup de messages, c'est normal", nous détaille le Rennais.

Mais alors que vont faire nos Diables Rouges au Qatar ? Peut-on encore rêver d'un sacre ? Là, par contre, Jérémy Doku retrouve son calme et joue l'accalmie. "La Coupe du Monde, tous les matchs seront difficiles. Tout le monde est motivé. Tu peux penser qu'une équipe est plus petite, mais sur le terrain, on commence tous à zéro, chaque match sera un combat. On peut faire des grandes choses, mais on doit regarder match par match. On doit bien jouer surtout. Quand tu joues bien, les résultats suivent. J'ai pas de doute, on a une belle équipe, je me dis qu'on a une grande chance de faire un gros truc là-bas. J'y crois, bien sûr !", précise-t-il, avant d'avouer qu'il aimerait faire au moins aussi bien qu'en 2018, où il n'était pas encore repris.

Jérémy Doku avait surpris tout le monde à l'Euro 2020, avec une entrée fracassante contre l'Italie. Il ne lui manquait que son petit but. Gageons qu'il puisse à nouveau briller avec la Belgique lors du plus grand tournoi de la planète.