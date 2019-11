"J'aurai 36 ans. Ce serait beau!": Eden Hazard espère réaliser un rêve insolite avec les Diables Rouges

Eden Hazard est une icône du football belge. Le Diable Rouge est une star mondiale et représente notre équipe nationale avec brio. Une carrière remarquable qu'il espère terminer, du côté belge, par une scène pour le moins inattendue.

Roi de cette génération dorée, Eden Hazard aimerait quitter la sélection sur une note familiale. C'est ce qu'il a révélé hier en conférence de presse, ne cachant pas son souhait d'un jour côtoyer... son fils aîné chez les Diables Rouges. "Il va bientôt avoir neuf ans", explique le capitaine avec le sourire. "Comme je suis pas encore trop vieux, s'il est vraiment bon comme son papa, il peut jouer dans 8 ans. J'aurai 36 ans. Ce serait beau de jouer avec son fils ! Maintenant, est-ce que ce sera possible ? Je ne sais pas".

Le joueur du Real Madrid a ensuite fait le point sur la transition entre cette génération exceptionnelle et la suivante, en charge d'une relève particulièrement difficile à assumer. Selon lui, il n'y a pas de quoi s'inquiéter d'une quelconque perte de qualité. "On peut le voir dans le groupe, il y a des jeunes joueurs. Je pense à des Youri Tielemans, qui joue à Leicester et qui est très bon quand il joue, à Yari Verschaeren, qui a seulement 18 ans...", détaille le capitaine des Diables Rouges. "On a pas mal de jeunes qui peuvent prétendre à prendre la relève. Mais on est pas beaucoup à se dire, dans un ou deux ans, on arrête. La plupart ont 27, 28 ans. Il y en a quelques-uns de la génération 87-88, mais pour moi ils sont encore jeunes, ils peuvent encore jouer quelques années".

Avant de laisser planer le doute sur son avenir... en cas de titre à l'Euro 2020. "Là, c'est différent. Je ne sais pas, on verra", a lâché Hazard avec un grand sourire. Espérons malgré tout remporter ce trophée l'été prochain !