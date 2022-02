"Je crois qu'il était choqué": Jérémy Doku raconte la BOURDE qu'il a fait en rencontrant le Roi Philippe (vidéo)

Dans une émission à venir sur la chaine française RMC Sport, Jérémy Doku a raconté une anecdote qui lui est arrivée avec les Diables Rouges.

Le joueur du Stade Rennais a raconté à ses coéquipiers la fois où il a rencontré le Roi Philippe. Une histoire qui se passe l'année dernière, "pendant l'Euro", raconte-t-il. "On était à Tubize, au centre d'entrainement, et on nous annonce que le roi va venir nous rendre visite aujourd'hui."

Une annonce qui va marquer le Diable Rouge de 19 ans. "Dans ma tête je me disais : 'Le Roi ??', c'est une dinguerie ! C'est le Roi", décrit-il à ses équipiers. "On nous explique comment lui parler. Quand il arrive, tout le monde est sérieux et j'ai l'impression d'être le seul con à être là et rigoler, bref."

Vient alors le moment fatidique où le Roi arrive pour serrer la main de Jérémy Doku... qui a oublié tous les conseils qu'on lui a donné. "Je stressais, j'avais oublié tout ce qu'on nous a dit sur comment lui parler, etc. Le Roi me donne la main, il me dit 'bonjour' et me demande si ça va. Et je réponds 'oui tranquille et toi ?''"

Une réaction spontanée qui a fait beaucoup rire les coéquipiers de Jérémy dans la vidéo mais apparemment aussi les Diables Rouges sur le moment même. "J'avais oublié que c'était le Roi et je vois les autres qui se chuchotent 'il fait quoi ?'".

La réaction, pleine d'authenticité, de l'ancien joueur d'Anderlecht aura probablement surpris le monarque mais ce dernier aurait apprécié. "Il a répondu 'oui oui' mais je crois qu'il était choqué. Mais il aimait bien !", conclut-il.