L'été dernier, Jérémy Doku a vécu son premier grand tournoi avec les Diables Rouges en participant à l'Euro 2020. Le joueur de Rennes était sur le terrain lors de la défaite en quart de finale contre l'Italie. Une défaite qui garde un goût amer pour le joueur de 19 ans.

"C'était génial de participer au tournoi, évidemment", commence par expliquer l'ancien joueur d'Anderlecht. "Quand je regarde la photo (celle en haut de l'article, ndlr), je me souviens encore de ma déception. J'étais au sol car je n'étais vraiment pas content. Je savais qu'on pouvait gagner avec notre équipe. On voulait aller bien plus loin. On avait l'occasion de faire bien mieux dans ce tournoi, c'est dommage d'avoir été éliminé aussi tôt."

Au moment du coup de sifflet final, Doku s'est effondré sur le terrain. Lui qui était un des meilleurs Diable durant la rencontre en faisant très mal aux défenseur italiens avec ses feintes et sa pointe de vitesse. La déception était grande pour le joueur. "Je ne m'en rendait pas encore compte. C'était difficile de voir [les Italiens] célébrer à côté. Même si je savais que j'avais bien joué, je n'y pensais plus. Je voulais juste gagner donc c'est dommage. Quand tu vois ça, tu te dis que tu ne veux plus jamais revivre ça. C'était mon premier tournoi, je n'ai vécu une défaite comme ça qu'une fois (...) mais je ne veux plus jamais revivre ça."

Le prochain tournoi que disputera Doku avec les Diables Rouges sera la Ligue des Nations au mois de juin (puis la phase finale quelques mois plus tard si les Diables se qualifient). L'année 2022 se terminera, pour les Diables Rouges, avec la Coupe du monde de football au Qatar et 21 novembre au 18 décembre.