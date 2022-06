"Je suis un professeur assez strict": Michy Batshuayi dresse le bulletin des Diables Rouges (vidéo)

Michy Batshuayi a finalement marqué. Le Diable Rouge a inscrit le seul but de la partie ce soir contre la Pologne, devenant le héros du soir et offrant trois points importants à l'équipe nationale en vue du Final Four de la Ligue des Nations.

"Il fait du bien ! En plus, on gagne, ça fait du bien pour le moral", a reconnu l'attaquant à notre micro. "Surtout qu’on a fait match nul au dernier match. Vous savez que je ne joue pas beaucoup ici, chaque match est important pour moi. J’étais fâché après le Pays de Galles, ce match, on aurait dû le gagner", a-t-il lancé.

Sur un plan individuel, il estime avoir fait ce qu'il fallait. "Je pense que j’ai gagné des points, j’ai montré au pays et au coach, aux coéquipiers qu’on pouvait me faire confiance. Les joueurs peuvent compter pour moi, c’est le plus important pour moi. Pour le coach, le plus important, c’est de bien suivre les tactiques", a-t-il analysé.

Il a ensuite revêtu son costume d'enseignant pour dresser le bilan de cette trêve international belge. Un bulletin décevant ? "Moi, je suis un professeur assez strict", a plaisanté l'attaquant. "Il n’est pas bon, on aurait dû gagner. Après, c’est bien qu’on ait été en difficulté, parce que l’on peut travailler et arriver à fond pour la Coupe du Monde. On a des ambitions en Ligue des Nations".