"Je veux montrer au coach ce que je vaux": Wout Faes est plein d'ambition pour sa première sélection

Wout Faes fait partie des novices, avec Dante Vanzeir, appelés par Roberto Martinez. Le défenseur de Reims, Diablotin depuis de nombreuses années, découvre cette semaine le groupe des Diables Rouges, une grande satisfaction pour lui. "Si je suis content d'être là ? Evidemment que je le suis, c'est normal, non ?", sourit-il devant la presse. "J'ai appris [ma sélection] en sortant de l'entraînement. Ma copine m'avait appelé et j'avais quelques messages. Et depuis, j'ai le sourire..."

Ambitieux, Faes veut se servir de cette première sélection pour apprendre au contact des Diables et montrer qu'il est taillé pour prendre le relais d'une défense vieillissante. "Ce camp va me permettre de prendre mes marques, de voir comment l'équipe fonctionne, comment le staff fonctionne. Je veux me mettre à l'aise mais je suis aussi ambitieux. Je veux montrer au coach ce que je vaux. Oui, ça va être difficile de prendre la relève de la génération actuelle, mais on en est capable."

À 23 ans, Wout est totalement intégré dans son club de Reims où il occupe une place de titulaire à part entière. "J'ai débarqué à Reims, j'ai commencé à jouer tout de suite. Je pense que c'est cette constance qui a fait la différence, le fait que je joue tout le temps. Le coach à Reims me demande d'être un leader et avec l'expérience, je vais encore devenir meilleur", annonce-t-il.