"Je veux prouver que je ne suis pas fini": l'émouvante promesse d'Eden Hazard, prêt à tout pour revenir au sommet (vidéo)

Eden Hazard est très déterminé. Lors des célébrations du titre en Ligue des Champions, le Diable Rouge avait fait une promesse aux supporters: celle de tout donner pour faire son retour au sommet. Freiné par des blessures, il semble confiant depuis son opération de la cheville. Il se sent plus en confort et croit sincèrement en un retour en forme en réussissant une grande saison.

"C'est vraiment ce que je vais faire", nous lance le capitaine belge d'emblée. "Je me sens bien, il y a quelques matchs ici avec la sélection, après j'ai mes vacances. Une bonne préparation, qui sera importante pour bien commencer l'année prochaine. Comme j'ai dit, je vais tout donner", nous confirme-t-il ensuite. Pour lui, la Ligue des Nations est une aubaine. "Pour moi, cela va faire des minutes en plus, ça va me permettre de voir où en est l'évolution par rapport à l'opération. Je prends ces matchs avec plein d'envie et d'enthousiasme. Je ne sais pas si je jouerai les 4. Mais j'espère en jouer au moins trois. Comme titulaire ou pas, ça je vais voir avec le coach", précise le Diable Rouge.

Il s'est ensuite penché plus en profondeur sur son envie. Avec passion, il affirme surtout vouloir retrouver le joueur qu'il est. "Je veux retrouver le plaisir de jouer, d'être sur le terrain. Je veux refaire du Eden, du bon Eden comme j'ai toujourd fait. Je veux montrer aux gens que je ne suis pas fini. Je pense que les gens le pensent et c'est normal, ça fait 3 ans quie je ne joue plus beaucoup. On est vite en haut, mais on peut retomber très bas. Il y en a qui savent les qualités que j'ai, certains en doutent, c'est normal. A moi de prouver que je suis toujours le vrai joueur, celui que le Real a payé pas mal d'argent pour aller au club", nous raconte le capitaine belge.

Avec une promesse: "Je suis sûr que je vais revenir. J'ai juste besoin de jouer et de prendre du plaisir". C'est tout ce qu'on lui souhaite !