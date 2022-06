Les Diables Rouges disputent ce mardi (20h45), à Varsovie contre la Pologne, leur quatrième match de Ligue des Nations et surtout leur dernier de la saison. L’entraîneur des Diables rouges s’est exprimé à quelques heures du match au micro de Vincent Legraive.

"4 points, c’est mieux que trois mais moins bon que 5. On va prendre le plus possible de points possible. L’objectif n’est pas le nombre de points mais terminer dans le top du groupe. Le seul moyen d’y arriver est de gagner ce match", a-t-il expliqué. Avant d'ajouter: "Nous voulons gagner. Car nous savons qu’il y aura une réaction de la Pologne après le match aller. C’est aussi une bonne opportunité de préparer l’équipe à ce qui nous attend à la coupe du Monde. Avec un immense public : 52.000 personnes. Donc c’est sans doute le meilleur match pour nous préparer. Donc c’est important".