"Les Belges ont peut-être les meilleurs joueurs, mais cela ne veut pas dire qu'ils possèdent la meilleure équipe", prévient le coach polonais

Les Diables Rouges affrontent la Pologne ce mercredi soir au stade Roi Baudouin. La rencontre est à suivre dès 20h30 sur RTL TVI.

Le sélectionneur polonais Czeslaw Michniewicz a préfacé la rencontre de Ligue des Nations que ses troupes joueront face aux Diables Rouges mercredi au stade Roi Baudouin (20h45). "Je m'attends à ce que la Belgique réagisse après sa défaite à domicile contre les Pays-Bas. De notre côté, cela ne change pas grand-chose, nous allons jouer notre jeu", a lancé le technicien de 52 ans lors de la traditionnelle conférence de presse à la veille de match.

Les Néerlandais étaient "plus déterminés" que les Belges

"La Belgique a pourtant bien débuté son match, lorsque Romelu Lukaku était encore sur le terrain. Les Belges ont peut-être les meilleurs joueurs, mais cela ne veut pas dire qu'ils possèdent la meilleure équipe. Nous n'allons pas nous contenter de juste défendre. Ils ont connu des problèmes défensifs contre les Néerlandais, nous voulons aussi leur en créer", a assuré le technicien, estimant que les 'Oranje' s'étaient montrés "plus déterminés" que les Diables Rouges.

Sur sa lancée de ses trois premiers matches à la tête de la sélection polonaise, ponctués d'une qualification pour la Coupe du monde et d'un succès mercredi dernier contre le pays de Galles, Michniewicz ne veut pas renier ses principes de jeu. "Comme contre la Suède et les Gallois, nous allons miser sur les contres et les phases arrêtées", a-t-il avancé, serein. "Les Pays-Bas ont beaucoup joué en un contre un face à la Belgique, ce que nous n'allons pas faire. Nous allons donc faire ce dont nous sommes capables. Notre adversaire est peut-être plus fort sur le papier, mais nous avons des atouts. Chaque match nous permet de situer notre niveau et celui de mercredi nous apportera de nombreuses réponses face à une équipe du top mondial."

"Je leur souhaite de gagner la Coupe du monde ou l'Euro"

Propulsé sélectionneur national après le départ pour Flamengo du Portugais Paulo Sousa fin 2021, Czeslaw Michniewicz a évoqué la génération dorée dont jouit la Belgique depuis plusieurs années déjà. "C'est très impressionnant, ils effectuent un travail systématique et c'est une très bonne équipe. Il faut parfois avoir un peu de réussite pour devenir champion d'Europe ou du monde. Je leur souhaite. Ils ont sûrement l'ambition de sortir du groupe, mais je ne vais pas leur donner de conseils pour y parvenir", a souri Michniewicz en évoquant le gain de ce groupe A4, synonyme de qualification pour le Final Four.

Une composition connue d'avance

Contrairement à Roberto Martinez, le champion de Pologne 2021 avec le Legia Varsovie n'a pas fait de mystère quant à sa composition. On retrouvera notamment Kamil Glik en défense, Grzegorz Krychowiak au milieu ainsi que Robert Lewandowski en attaque. Dans les buts, Wojciech Szczesny devrait laisser sa place à Bartlomiej Dragowski. Le portier de la Juventus jouera le match retour en Pologne le 14 juin. À noter que Krystian Bielik et Arkadiusz Milik ne sont pas à 100% pour le duel de mercredi soir.