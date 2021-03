"Lukafit": voici les conseils suivis par Romelu Lukaku pour être en très grande forme physique

Diables Rouges contre Dragons, l'ouverture des qualifications au Mondial-2022 offre un duel tout feu, tout flamme entre la Belgique et le pays de Galles, mercredi, emmenés par leurs attaquants en grande forme, Romelo Lukaku et Gareth Bale.



Lukaku ne devait normalement pas disputer cette rencontre, son club, l'Inter Milan, refusant dans un premier temps de le libérer en raison de cas positifs au Covid dans son effectif. Bonne nouvelle pour les Belges: Lukaku ayant été testé négatif, il a finalement pu rejoindre son pays natal lundi et participera au duel de mercredi. Son absence aurait représenté un véritable coup dur pour le sélectionneur Roberto Martinez. Son buteur est à son apogée.

Comment expliquer, en partie, la très grande forme de "Big Rom"? La réponse peut se trouver notamment dans son alimentation. Selon le média italien Gazzetta dello Sport, l'avant-centre a suivi les conseils de Matteo Pincella, le nutritionniste du club lombard. Résultat: Lukaku a perdu 7 kg, passant de 100 kg à 93 kg.

La Gazzetta dello Sport indique que "Lukafit" a changé ses habitudes alimentaires. Matteo Pincella aurait ainsi par exemple conseillé "les pizzas à l’ananas et à la carbonara". Récemment, Lukaku avait aussi déclaré que depuis qu'il est à l'Inter Milan, il a fait "une analyse" de son corps "et beaucoup de choses ont changé: je mange beaucoup de salade, du poisson, ce qui a un grand effet sur moi."