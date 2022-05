"Ma mère pleurait": Lois Openda raconte comment il a appris sa sélection avec les Diables Rouges (vidéo)

Pour les 4 prochains matchs de Nations League, face aux Pays-Bas, au Pays de Galles et la Pologne (par deux fois), Roberto Martinez a sélectionné 32 joueurs. Parmi ceux-ci, quelques nouvelles têtes comme Lois Openda.

Auteur d'une grande saison du côté du Vitesse Arnhem, 18 buts en 34 matchs de championnat, Openda est donc récompensé avec cette première sélection en équipe nationale. Dans un podcast de "Mohleking", relayé sur Twitter, le joueur prêté par Bruges raconte comment il a vécu l'annonce de Martinez.

"J'ai vu qu'il n'y avait que 3 noms dans la ligne d'attaque donc je me suis dit que je n'allais pas être dedans. Puis je lis Michy, Lukaku... puis je vois un nom et je me dis que ça doit être Origi, et non c'était mon nom !" s'exclame-t-il.

Il témoignera aussi de l'émotion de sa maman : "Je me suis dit "P*****, je suis en A !". Ma mère, elle était trop contente, elle pleurait la pauvre !"