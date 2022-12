"Martinez nous a dit qu'il partait en pleurant": Michy Batshuayi en dit plus sur le départ du sélectionneur national

"Bien sûr que je suis déçu, on est éliminés, on sort de la compétition", regrette Michy Batshuayi. "Je suis un attaquant et j'aurais voulu faire mon travail et marquer, aider l'équipe. C'est décevant de sortir comme ça. On n'a gagné qu'une fois, mais la Belgique devait mieux jouer. Je ne vais pas dire qu'on ne mérite pas d'être dehors mais on aurait dû mieux jouer. Tout est décevant."

Roberto Martinez a annoncé qu'il quittait son poste de sélectionneur après le match. "On était surpris, il nous a dit ça en pleurant. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pleuré, c'est la dernière pour quelques joueurs, c'est la Coupe du monde, ce n'est pas un match amical. C'est tous les quatre ans et c'est normal qu'il y ait beaucoup de regrets."