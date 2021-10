Les Diables Rouges commencent à sortir de leurs gonds. La faute à des mauvais résultats glanés cette semaine en Ligue des Nations. Battue par la France puis par l'Italie, la Belgique a terminé au dernier rang de ce Final 4, au terme de deux rencontres frustrantes.

Après les propos de Kevin De Bruyne, un autre joueur expérimenté est sorti dans la presse. Pour Jan Vertonghen, il est temps de faire son autocritique. "Après la France, le sentiment était horrible. Pourtant, la première période était bonne. Il était alors important de s'accrocher. Il fallait défendre, avec et sans ballon, dans la moitié de terrain adverse. Nous devons être plus audacieux, montrer plus de courage aussi. Parce que nous sommes l'une des meilleures équipes d'Europe avec le ballon, quand nous sommes dans la moitié de terrain adverse".

Hans Vanaken abonde dans ce sens et ne comprend pas ce qu'il se passe pendant les mi-temps. "Nous devons comprendre pourquoi nous sortons deux fois des vestiaires en étant plus mauvais. Les deux fois, nous encaissons rapidement", a-t-il déploré lors de l'après-match. Voilà qui est dit.