"Nous sommes soulagés": Tielemans réagit après la qualif' pour les demi-finales de la Ligue des Nations (vidéo)

Les Diables Rouges disputeront le Final Four de la Ligue des Nations en octobre 2021. La Belgique a validé son billet pour le dernier carré de la compétition en battant le Danemark 4-2 mercredi soir à Louvain lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupes. Les Diables terminent à la 1e place du groupe 2 avec 15 points, devant le Danemark et l'Angleterre (10 points), qui a battu l'Islande 4-0 mercredi.

"Nous sommes soulagés car on a travaillé dur pour ça", a confié Youri Tielemans à notre micro. "On a eu des matchs très physiques. On est donc très content d’avoir remporté ce match contre le Danemark. Nous allons avoir deux gros matchs dans le Final Four, mais avant ça, il faudra se concentrer sur l’Euro. Personnellement, j’essaie de répondre présent et faire jouer l’équipe. Nous avons eu de belles phases de jeu. C’était plus positif que face à l’Angleterre."

