"On a envie de ramener la coupe à la maison": Loïs Openda veut s'autoriser à rêver plus grand au Mondial

Si Lukaku venait à ne pas pouvoir tenir sa place avec les Diables Rouges à la Coupe du monde, deux autres numéros 9 pourraient le remplacer avec son historique substitut Michy Batshuayi et Loïs Openda, qui a explosé cette saison à Lens.

Après avoir appris sa sélection, l'attaquant lensois s'est confié à RTL INFO: "J'étais très content et très fier de moi de faire partie de cette liste pour représenter la Belgique. Je ne l'ai pas su directement car j'étais à l'entraînement. Je vais là-bas avec l'envie de gagner cette Coupe du monde avec tous mes coéquipiers."

A la suite de l'annonce de Roberto Martinez, Loïs Openda a reçu beaucoup de messages. "J'ai appris la bonne nouvelle vers 13h. J'étais encore sur le terrain. Un kiné m'a demandé si j'étais sélectionné et je lui ai dit que je ne savais pas. J'ai regardé avec lui et on a vu mon prénom qui est apparu à la fin de la liste et on était tous fiers. J'ai reçu des messages de ma maman, de mon agent, de toute ma famille. C'était un très beau moment."

L'avant-centre vient de réaliser un rêve. "Déjà tout petit, avec mon frère, on regardait la Coupe du monde. C'est un rêve qui est devenu réalité. Il faut se mettre au travail pour que ce rêve devienne encore un plus beau rêve."



Il a également évoqué les objectifs des Diables Rouges au Qatar. "Les années passées, on n'était pas loin de ramener la coupe à la maison. Cette année, on a une équipe très compétitive. On a des joueurs qui ont une grande expérience. On a le meilleur gardien du monde. On a De Bruyne et Hazard. Avec leur état d'esprit, on va vraiment au Mondial avec l'envie de ramener cette coupe."