"On gagne ensemble, on perd ensemble": éliminé du Mondial, Kevin De Bruyne se console dans les bras de ses enfants (photo)

Kevin De Bruyne n'est pas revenu à Bruxelles avec le reste de l'équipe, comme d'autres joueurs. La raison est simple: le Diable Rouge va prendre quelques jours de vacances en famille, avant de rejoindre Manchester pour la suite la saison avec City. Il a d'ailleurs trouvé un vol direct vers sa future destination, décollant donc depuis le Qatar.

Sur Instagram, c'est son épouse Michèle qui a dévoilé la première réaction du joueur. Ce dernier a tout simplement retrouvé ses enfants et tenté de se déconnecter après une coupe du monde difficile. "On gagne ensemble, on perd ensemble", a légendé Michèle Lacroix dans sa story.

Espérons qu'il revienne en pleine forme au mois de mars.