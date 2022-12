"On m'a juste posé des questions": Louis Van Gaal clarifie les rumeurs autour d'un éventuel poste de coach des Diables

Depuis le départ de Roberto Martinez du poste de sélectionneur des Diables, les rumeurs vont bon train concernant l'identité du futur coach.

Si les noms de Thierry Henry, Michel Preud'homme ou encore Hein Vanhaezebrouck sont souvent revenus, on a également pu entendre parler de Louis Van Gaal, qui vient de quitter le poste de la sélection néerlandaise.

Invité sur une radio néerlandaise, le coach a précisé qu'il était "à nouveau pensionné", mais que "si [le Portugal] l'appelait, il était prêt à écouter". Quand vient la question du poste laissé vacant par Roberto Martinez, la réponse est différente.

"On m'a juste posé des questions en conférence de presse et je ne pouvais rien faire d'autres que d'y répondre. Je n'ai pas flirté avec les Diables... et je ne flirte pas avec le Portugal", a-t-il expliqué.

Déjà sorti de sa "retraite" à deux reprises, Louis Van Gaal ne ferme donc la porte à rien. Jamais deux sans trois, comme on dit.