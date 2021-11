"On ne peut pas dire ce genre de choses": Radja Nainggolan règle ses comptes avec Roberto Martinez

L'histoire entre Roberto Martinez et Radja Nainggolan est loin d'être un long fleuve tranquille. Le Ninja fait partie de l'équipe au moment où Martinez entre en fonction, après l'Euro 2016 et sera rapidement mis à l'écart puis carrément plus appelé par Roberto Martinez.

Invité de l'émission "Extra Time" sur la VRT, Nainggolan a clairement pointé Martinez comme le responsable de cette situation.

"Si je compte si peu de caps avec les Diables, c’est uniquement de la faute de Martinez. Et pas à cause de mon train de vie", déclare-t-il. "Il faut savoir que j’avais réalisé un bon Euro 2016. À l’époque, le sélectionneur était Marc Wilmots. Dès les premiers matches après l’arrivée de Martinez, j’ai été mis hors de l’équipe".

Une mise à l'écart que Radja n'a pas comprise, d'autant que le discours du sélectionneur ne correspondait pas à ses actes. "Roberto me disait que j’étais un bon joueur, mais il ne me donnait aucun temps de jeu. Il ajoutait pourtant que je méritais de jouer, sans me sélectionner. On ne peut pas dire ce genre de choses, et encore moins à moi. Je préfère les gens qui disent les choses en face".

Martinez s'est rendu une fois en Italie afin de discuter de vive voix avec le joueur, c'est dans cet échange entre les deux hommes que l'actuel joueur de l'Antwerp a compris que sa carrière internationale serait terminée tant que l'Espagnol est en place. "Il s’est déplacé jusqu’en Italie pour me dire qu’il ne pouvait pas me donner en équipe nationale le rôle que j’avais ici. Pour moi, il n’y avait aucun souci. J’aurais déjà été content de figurer dans une sélection de 25 ou 26 noms. Mais pour lui, si j’allais sur le banc, j’allais mettre une mauvaise ambiance au sein du groupe. J’ai alors compris que c’était la fin. Martinez ne me rappellera plus jamais. Et s’il le faisait, je dirais non".

Pas toujours un exemple de bonne conduite, Nainggolan avait, par exemple, été photographié en train de fumer à un rassemblement des Diables. Rien de grave pour l'ancien joueur de la Roma. "Je ne vois pas en quoi c’est un problème. Nous sommes bien entraînés et nos poumons également. Il n’y a rien de mal à fumer, surtout quand c’est pour éviter le stress et se détendre".