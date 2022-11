"On vient pour montrer qu'on peut être champion du monde": Lois Openda en est sûr, les Diables peuvent faire un grand tournoi (vidéo)

Si Lois Openda ne partira probablement pas titulaire dans le onze de base des Diables Rouges au Qatar, il veut pouvoir aider l'équipe au maximum et surfer sur la bonne dynamique qui le porte depuis quelques semaines dans le championnat de France, du côté de Lens.

"Pour l'instant, Romelu est blessé et Michy est devant moi, mais s'il y a la possibilité de commencer un match, je serai toujours prêt pour le commencer", explique l'ancien brugeois.

Avec Lukaku, Batshuayi et Openda, la Belgique possède trois attaquants aux styles de jeu bien différents, ce qui pourrait être un atout durant la compétition. "On a des styles différents, mais c'est le coach qui décide qu'il fera commencer", note Lois Openda. "Quelques minutes ou beaucoup de minutes : je serai toujours prêt pour les prendre".

"Romelu a le sourire"

Sur la touche pour au moins encore quelques jours, l'état de santé de Romelu Lukaku fait trembler toute la Belgique. Mais est-il tracassé par sa blessure ? "Non, non ! Romelu a toujours le sourire ! Que l'on soit à table ou lors d'activités, il a toujours le sourire, il est avec nous".

Et l'ambition alors ? Qu'est-ce qui change lorsqu'on sort d'une Coupe du monde où l'on a terminé troisième ? "L'état d'esprit est différent, je dirai", explique celui qui jouera son premier tournoi majeur avec les Diables. "Cette Coupe est importante pour beaucoup de joueurs : on vient avec des bons joueurs, et on vient pour montrer qu'on est la Belgique, et qu'on peut être champion du monde !"