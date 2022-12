"Perdre en demi, c'est encore pire": Thibaut Courtois relativise et n'abandonnera pas l'équipe nationale (vidéo)

Thibaut Courtois ne lâchera pas le morceau. Pour le gardien des Diables Rouges, il ne faut pas sombrer dans l'alarmisme après l'élimination très précoce de notre équipe nationale, déjà sortie de la Coupe du Monde au Qatar. "C'est une déception, mais perdre en demi-finale, c'est encore pire. Perdre en quart de finale quand tu sais que tu peux aller plus loin, c'est pire", a-t-il analysé à notre micro en fin de rencontre. "On a rien à regretter, ce n'est pas aujourd'hui qu'on perd la qualification. Bientôt, les compétitions reprendront avec Madrid, en mars, on a des matchs qualificatifs pour l'Euro et on veut se qualifier. On doit continuer".

Pour lui, pas question d'abandonner le navire: il compte bien continuer en équipe nationale. "Je ne sais pas si c'est sa décision. On verra en mars qui sera là, qui ne le sera pas. On commence un nouveau cycle. Mon objectif, c'est de jouer encore une Coupe du Monde. J'espère que si j'arrête avec les Diables, ce sera sur un bon moment, pas un moment comme aujourd'hui".