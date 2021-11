Kevin De Bruyne et les Diables Rouges, c'est peut-être bientôt terminé. Le milieu de terrain de notre équipe nationale l'a admis en conférence de presse à la veille du duel qualificatif pour la Coupe du Monde 2022. La Belgique affrontera l'Estonie.

Selon De Bruyne, l'idée d'un départ de notre équipe nationale après le Mondial trotte dans la tête. Même s'il n'est pas encore catégorique à ce sujet. "Cela dépendra de la façon dont je me sens", a-t-il confirmé. "Si j'ai encore l'envie de jouer tout le temps. Peut-être que j'aurai besoin de plus de repos, je ne sais pas, c'est très difficile à dire en ce moment, mais parfois tu y penses. J'ai déjà 30 ans, ça va très vite. Je comprends comment mon corps fonctionne parfois, donc on va voir", a-t-il détaillé ensuite.

Il n'est pas le premier joueur à en parler: Eden Hazard ou encore Jan Vertonghen ont déjà fait des déclarations du genre ces derniers mois. Marouane Fellaini a, lui aussi, jeté l'éponge après le Mondial 2018.