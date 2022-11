"S'il fait ça...": le sélectionneur espagnol pète un câble et menace un de ses joueurs qui sort avec sa fille (vidéo)

Luis Enrique s'est lancé dans une drôle d'aventure pendant la Coupe du Monde. Le sélectionneur espagnol a en effet décidé d'aller sur Twitch tous les jours pour parler un peu aux supporters. Un franc succès et, parfois, des séquences croustillantes.

Ce fut le cas hier soir, avec un moment inattendu. Pour comprendre, il faut savoir que Ferran Torres, qui joue la Coupe du Monde avec l'Espagne, est le compagnon de la fille du sélectionneur. Un fan s'est donc demandé comment réagirait Luis Enrique s'il venait à mimer un but avec le pouce en bouche, geste habituellement utilisé pour saluer un bébé né récemment ou en approche.

Et la réponse de Luis Enrique, pleine d'humour, a le mérite d'être clair. "Je le sors immédiatement, je l’envoie en tribune et il ne remet plus les pieds dans un stade de foot", a-t-il plaisanté, annonçant aussi que sa fille lui "couperait la tête" s'il décidait de ne pas le faire jouer. Elle doit être chouette l'ambiance à table.