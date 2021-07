"Un opéra de football": la presse française salue un duel "aux airs de choc des Titans" livré par la Belgique et l'Italie

(c) AFP

Deux des principaux sites d'actu sportive français, celui du journal L'Equipe et Sofoot.com ont salué le grand match livré par les Diables et les Azzurri vendredi soir à Munich. Comparant ce quart de finale de l'Euro à un "opéra de football", Sofoot.com rend hommage aux Belges et Italiens qui ont "offert un spectacle de choix" dans un "match de haute volée", "un duel aux airs de choc des Titans". L'Equipe parle d'un match "exaltant". Mais les deux médias français sont unanimes dans leur admiration du jeu italien, un jeu "offensif souvent excitant". Pour L'Equipe, "s'il fallait désigner dès maintenant le champion d'Europe à main levée, en se basant uniquement sur le jeu développé, l'Italie serait sacrée avec une large majorité."

Concernant les Diables, après 2014, 2016, 2018 et maintenant 2021, Sofoot.com constate un 4ème échec pour une génération dorée, "peut-être la plus belle de l'histoire du Plat Pays" qui "pourrait se dissoudre dans un avenir proche sans rafler le moindre trophée d’envergure (Coupe du monde ou Euro)". Et ça, le journaliste de Sofoot.com le considère comme une "aberration" dans un article qu'il a intitulé "Génération rouillée".

En Espagne, le quotidien sportif AS.com évoquait une "énorme Italie". Et une "Belgique digne" qui "pendant des années, a réussi à empêcher ses rivaux d'être eux-mêmes" mais "jouer contre l'Italie était vertigineux, pire qu'une visite chez le dentiste."

Le journal anglais The Mirror ne peut, lui, que noter que la défaite des Diables est "un nouvel échec amer et décevant pour la génération dorée."