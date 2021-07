Il monte, touche trois ballons et sort: le record dont Nacer Chadli se serait bien passé à l'Euro 2020

Nacer Chadli ne se souviendra pas de l'Euro 2020 comme d'une franche réussite. Véritable héros de l'équipe belge au Mondial 2018, avec ce but légendaire inscrit contre le Japon, il n'a pas réalisé grand chose cet été. Avec comme sommet, cette blessure contre l'Italie en quart de finale.

Le Diable Rouge, monté à la 69e et descendu 4 minutes plus tard, est devenu le remplaçant le plus rapidement remplacé de l'histoire de l'Euro. Il n'a parcouru que 370 mètres et touché trois ballons. Pas vraiment un record dont il voudra se souvenir.