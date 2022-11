6 titulaires confirmés, dont Eden Hazard: Roberto Martinez dévoile la moitié de l'équipe qui affrontera le Canada

Certains se posaient encore la question, elle est désormais officielle: Eden Hazard sera bien titulaire, et avec son brassard de capitaine, contre le Canada pour le premier match belge de la Coupe du Monde. Le sélectionneur a en réalité dévoilé une liste de six joueurs qui sont assurés de débuter la rencontre de demain.

Ces noms ? Courtois, Hazard, De Bruyne, Witsel, Alderweireld et Vertonghen. Ce qui signifie qu'il ne reste plus qu'une place à prendre en défense et que l'on ne sait pas encore qui sera le numéro un à la pointe de l'attaque en l'absence de Romelu Lukaku.

Le coup d'envoi de Belgique-Canada, c'est demain à 20h.