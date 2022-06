90 minutes pour oublier la débâcle néerlandaise: les Diables Rouges doivent éviter le piège polonais

C'est parti pour la deuxième rencontre de l'équipe nationale dans cette trêve internationale de juin. Un match de Ligue des Nations qui nous oppose à la Pologne, qui était venue à bout du Pays de Galles lors de leur match inaugural.

Face aux hommes emmenés par Lewandowski, les Diables Rouges vont devoir se reprendre. Entre 30 et 35.000 fans seront en tribune pour essayer de passer outre la débâcle de vendredi face aux Pays-Bas. Sans Romelu Lukaku, les Belges devront constituer une équipe compétitive, physiquement, tactiquement et mentalement, pour affronter une équipe piégeuse et redoutable.

Ils n'ont pas le choix: une deuxième défaite mettrait déjà en péril les chances de notre équipe nationale pour la qualification au Final Four, organisé en juin 2023. Une rencontre à suivre dès 20h30 sur RTL TVI.