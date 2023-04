Affaire des cris racistes: la fédération italienne REJETTE le recours de l'Inter, Lukaku reste le seul sanctionné

Pour rappel, le Diable Rouge avait été exclu après avoir marqué, puis célébré de sa façon habituelle lors du match aller : en posant l'index sur la bouche et en se mettant au garde-à-vous. Le tout face aux supporters qui faisaient des cris de singe.

L'arbitre avait interprété cela comme une provocation et a décidé de lui mettre un deuxième carton jaune. Or, en plus de l'expulsion, le joueur se voyait suspendu pour le match suivant. L'appel de l'Inter n'y a rien changé, la fédération italienne maintient sa décision.

Action fortement critiquée sur les réseaux sociaux, certains estimant qu'il s'agissait d'une opportunité en or pour faire un geste fort.

Hier, on apprenait que le recours de la Juve était accepté et sa sanction annulée. Lukaku est donc le seul perdant dans cette histoire.

Son club a réagi :"Le FC Internazionale Milano estime qu'il doit consolider son soutien au joueur et exprime sa grande tristesse devant le fait que la victime est devenue le seul coupable."