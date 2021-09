Alexis Saelemaekers "fier" de jouer avec les Diables Rouges: "Je pense avoir marqué des points"

Les Diables Rouges se sont imposés sur le plus petit des écarts (0-1) contre la Biélorussie pour la 6e journée des qualifications pour le Mondial 2022 mercredi à Kazan en Russie. Dennis Praet a inscrit le seul but de la rencontre en première période (33e). Au classement, la Belgique reste en tête avec 16 points devant la Tchéquie et le pays de Galles, accroché par l'Estonie, qui comptent tous les deux 7 points.

"Sur les 3 matchs, j’ai donné le maximum et ça a payé", a déclaré Alexis Saelemaekers au micro de la RTBF. "C’est une grande fierté d’avoir marqué à Bruxelles contre la République tchèque. Ce soir, on revient avec les 3 points et on est très contents. De mon côté, je me sens prêt mentalement et physiquement. Les places chez les Diables Rouges sont chères, mais chacun se donne à fond et ça pousse le groupe plus haut. Je pense avoir marqué des points avec un but et un assist lors des 3 derniers matchs."

