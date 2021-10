La Belgique s'est inclinée face à la France hier soir en demi-finale de la Ligue de Nations. Les Belges menaient 3-0 à la mi-temps mais leurs adversaires ont réussi à renverser le score et se sont imposés 2-3.

Une défaite douloureuse même si Thibaut Courtois a expliqué en interview d'après match qu'il n'y avait pas de frustration.

Cet après-midi, c'est Axel Witsel qui s'est exprimé via ses réseaux sociaux. "Nous avons tout donné dans un match de très haute qualité, mais malheureusement cela n'a pas suffi", écrit le Diable sur Twitter. "Merci à tous les Belges de chez nous et à ceux qui se sont déplacés pour nous soutenir."

Malgré l'élimination, Witsel affirme haut et fort que les ambitions des Diables restent de faire bonne impression et ils veulent battre l'Italie dimanche dans le match pour la 3e place. "Il nous reste encore un match à jouer et nous voulons terminer la compétition sur le positif et nous battre pour la 3e place."