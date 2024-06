Arthur Theate : "Quand on marque un but rapidement bien évidemment ça facilite les choses"

"Honnêtement je n'étais pas stressé. Il y a avait une excitation positive. On était sereins, confiants dans nos qualités. On savait que ce ne serait pas un match facile parce qu'ils avaient gagné 3-0. Quand c'est toi qui marques le but rapidement bien évidemment ça facilite les choses. Félicitations à l'équipe, on a montré une grosse force de caractère."

"Sur un gros duel, je prends un gros coup, après c'était compliqué parce que ma cuisse tirait fort après six semaines. Mais j'étais physiquement vraiment bien. Merci au staff qui a su me garder bien au chaud et au frais pendant six semaines. Je suis prêt à enchaîner dans quatre jours."

"Je me sentais bien. Je suis content. Il nous reste un dernier match de poule à faire avec brio. On espère se qualifier et pouvoir aller le plus loin possible."

À propos du 2e but belge qui a tardé à se concrétiser. "Quand tu ne marques pas ce 2e but, c'est compliqu éparce que tu n'es pas à l'abri d'un retour. On l'a vu sur l'arrêt de Koen (Casteels). Aujourd'hui on le met le 2-0. On peut en mettre 3, 4, 5. Il faudra les mettre dans les prochains matchs pour se mettre à l'abri plus rapidement, pouvoir être plus sereins et faire des changements plus rapides pour garder les hommes plus frais parce que sur un tournoi cela va jouer" a ajouté l'arrière gauche des Diables Rouges.