Arthur Vermeeren et Maxim De Cuyper ont soif de progresser et "apprendre le plus possible"

Arthur Vermeeren et Maxim De Cuyper étaient deux relatives surprises dans le onze de Domenico Tedesco contre le Monténégro, mercredi. Les deux joueurs ont figuré positivement parmi les Diables Rouges qui se sont imposés (2-0), et ils espèrent tous deux bâtir de l'expérience dans le groupe. "Je veux surtout apprendre le plus possible", a expliqué Vermeeren en zone mixte.