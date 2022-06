Assists, occasions créées, dribbles, buts, duels aériens: ces Diables Rouges sont au top de l'Europe depuis 10 ans (photos)

Le site Squawka, spécialisé dans les statistiques, fête ses 10 ans. Pour l'occasion, il a publié un récapitulatif des meilleures performances des joueurs évoluant dans les cinq grands championnats (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France).

Le moins que l'on puisse dire, c'est que certains de nos Diables n'ont pas à rougir de leur décennie passée.

Ainsi, Lionel Messi est le joueur le plus décisif depuis la saison 2012-13 avec 446 buts et assists, suivit de Cristiano Ronaldo (374) et Robert Lewandowski (328). Dans le classement des buteurs, Romelu Lukaku pointe à une magnifique 10e place avec ses 168 buts marqués sur cette même période.

Au niveau du nombre d'occasions créées, c'est à Kevin De Bruyne d'entrer en jeu. Le joueur de Manchester City occupe la 2e place du podium, derrière Dimitri Payet et devant un certain Lionel Messi.

Eden Hazard occupe la même position dans le classement des joueurs ayant réalisé le plus de dribbles, derrière le virevoltant Lionel Messi. L'écart avec l'Argentin est grand (409 de différence), mais les trois dernières années d'Eden minées par les blessures ne jouent pas en faveur du Brainois.

Enfin, dernier Belge mis en avant dans ces différents classements : Christian Benteke qui remporte la médaille d'or dans la catégorie 'duels aériens'. Big Ben est tout simplement le joueur qui a remporté le plus de duels aériens lors des 10 dernières années. Rien que ça.

De magnifiques stats qui reflètent bien la magnifique décennie que l'on vient de vivre depuis 2012, année qui marque le début de la campagne qualificative pour la Coupe du monde au Brésil et les émotions que l'on connaît.