"Autant d’occasions et ne rien en faire": la presse française se paie l'inefficacité des Diables Rouges

"Pendant quarante-cinq minutes, les Bleus cherchaient leur rythme face à une Belgique courageuse. Malgré des prestations inquiétantes de Saliba et Digne, les Bleus ont fini par l’emporter, grâce à l’inefficacité des Diables Rouges", écrit plus sobrement Le Figaro. "Les Belges n’ont même pas su profiter de leur supériorité lorsqu’ils jouaient à 11 contre 10", ajoute Le Parisien.

"Nous aurions mérité de gagner" déclarait Domenico Tedesco après la nouvelle défaite de nos Diables Rouges contre la France. Un constat partagé par les journalistes de RMC Sport qui pointent l'inefficacité belge du doigt. "La Belgique fait de l’autosabotage depuis dix ans. Les Diables rouges, en bleu ce soir, trouvent toujours un moyen de se tirer une balle dans le pied lors des grands matchs. Ils ont imposé un rythme infernal pendant trente minutes, mais il faut presque être la Belgique pour avoir autant d’occasions, y compris un penalty, et ne rien en faire".

"Mais s’il y a bien un joueur bleu qui a semblé à côté de ses pompes, c’est William Saliba. Patron habituel en sélection, il a vécu un calvaire à Bruxelles", enfonce So Foot.

Si la Belgique en prend pour son grade, les joueurs français ne sont pas forcément plus gâtés. Saliba, auteur de la faute sur Openda amenant le penalty manqué par Tielemans, est particulièrement la cible des critiques. "Quelle soirée pénible pour le défenseur d'Arsenal… Saliba a posé de gros problèmes à sa défense avec un alignement défectueux sur trop de transitions belges. Sur l'action du penalty, il ne se contente pas de faucher Openda, il le couvre aussi. C'est lui, aussi, qui perd le ballon sur l'égalisation belge avant d'oublier dans son dos l'attaquant de Leipzig", écrit Eurosport.

Ce nouveau revers est le cinquième consécutif contre nos voisins, que l'on n'arrive plus à battre en compétition officielle depuis 1981. "Il ne faut peut-être pas encore parler du Guinness Book of Records, mais les Bleus sont en train de bâtir une série impressionnante contre la Belgique", écrit d'ailleurs L'Équipe.

Le capitaine intérimaire des Bleus, Aurélien Tchouaméni, est également pointé du doigt. "Le capitaine a abandonné ses ouailles après une faute grossière sur Tielemans et un second carton jaune (76e). Une issue qui sanctionne un match très moyen où il a d'abord manqué d'impact et mal protégé sa défense", écrit Eurosport.

Le joueur du Real Madrid devient par ailleurs le premier capitaine de l'équipe de France à être exclu depuis un certain Zinédine Zidane, en finale de la Coupe du Monde 2006.