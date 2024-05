Axel Witsel est la surprise de la liste de Tedesco: "Nous avons besoin de lui"

La dernière sélection de Witsel remonte à la Coupe du monde 2022, sous l'ère Martinez. "Nous avons toujours été ouverts à le sélectionner. Je n'ai pas dû m'excuser de ne pas l'avoir pris jusqu'à maintenant", a précisé Domenico Tedesco. "La situation a changé car il ne jouait pas lorsque je suis arrivé. Depuis, il a commencé à jouer, et il a commencé à jouer comme défenseur central, en plus. Comme numéro six, il ne serait probablement pas dans l'équipe aujourd'hui."

Le choix a été envisagé dès les qualifications, pas en dernière minute ou pour combler la blessure de Vertonghen. Par ailleurs, Tedesco n'a "pas été satisfait de certaines performances" parmi les candidats au poste de défenseur central. "Il fallait prendre des décisions pour le meilleur de l'équipe. C'est avant tout une question de qualité. Il n'y a aucun doute sur la sienne. Nous avons besoin de lui. C'est un joueur expérimenté. Il est ici pour jouer, mais il aidera les jeunes et aura un impact qu'il joue ou pas. Nous avons choisi l'expérience dans cette position avec lui et Vertonghen, et Faes et Debast représentent la jeunesse."