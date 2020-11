On le sait, la génération dorée des Diables Rouges n'est plus de première jeunesse. Nombreux sont les joueurs de plus de 30 ans, qui sont plus proches de la fin que du début de leur carrière, y compris sur la scène internationale.

Axel Witsel, 31 ans, est de ceux-là. S'il n'est pas le plus vieux, il ne cache pas que la fin de sa carrière est plus proche que certains ne le pensent. "Mon objectif, c'est d'être à la fois à l'Euro et à la Coupe du Monde au Qatar", précise immédiatement le milieu de terrain. Le tournoi Qatari est prévu en novembre 2022. "Après ça... on verra bien, mais aller au Qatar, c'est un objectif", rétorque-t-il.

Il l'admet cependant, à son âge, il faut commencer à réfléchir à certaines choses. "C'est clair que je ne suis plus tout jeune, je ne vais plus jouer 10 ans au football. Après ça dépend aussi de comment tu te sens physiquement mentalement, parce que ça prend beaucoup dans la tête. Mais là je suis prêt à faire le maximum pour aller jusqu'au Qatar. Après, on verra bien ce que l'avenir nous dira".

Marouane Fellaini ou encore Mousa Dembélé ont eux déjà annoncé leur retraite après la Coupe du Monde 2018. Vertonghen, Alderweireld ou encore Vermaelen sont cités sur le départ après l'Euro, éventuellement. Affaire à suivre, donc.