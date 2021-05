Les voyants sont au vert: Axel Witsel débutera sa préparation pour l'Euro 2020 dès demain

La présence d'Axel Witsel n'est pas encore garantie dans le noyau des Diables Rouges. Mais le milieu de terrain est tout de même en bonne voie. Il devrait d'ailleurs entamer sa préparation pour l'Euro 2020 dès demain à Tubize !

Et si Axel Witsel réussissait son pari ? Le Diable Rouge est toujours en pleine revalidation, cinq mois après une rupture du tendon d'Achille. Présent dans la sélection belge pour l'Euro 2020, le milieu de terrain continue à travailler et semble en bonne voie. Mieux que cela: il devrait déjà entamer sa préparation pour l'Euro demain, soit trois jours avant le reste du groupe.

Selon la RTBF, Witsel connaîtra aujourd'hui son dernier passage dans le centre de Lieven Maesschalck, situé à Anvers. Il ira ensuite à Tubize, sous la supervision du préparateur physique des Diables Rouges, s'entraîner à haute intensité, avec ballon, pour évaluer son niveau de forme avant le rassemblement de l'équipe, prévu lundi. Des sessions qu'il aurait déjà entamé cette semaine au Standard, avec des résultats probants.

Le joueur aurait même perdu un peu de poids et serait de plus en plus confiant. Il est prévu que, dès lundi, il participe aux entraînements collectifs afin de juger sa capacité face aux autres joueurs. Axel Witsel et l'Euro 2020, ce n'est peut-être pas terminé !