Axel Witsel superstar en Espagne: il se confie sur son début de saison canon

Avant la rencontre de jeudi soir contre le Pays de Galles (à suivre sur RTL TVI, RTL Play et notre site internet), Axel Witsel a répondu à nos questions.

Parti du Borussia Dortmund en direction de l'Atletico Madrid cet été, Axel Witsel a parfaitement réussi son intégration en Espagne.

Milieu de terrain de métier, Axel a été utilisé comme défenseur central par Diego Simeone, le coach des Colchoneros. Le Liégeois s'est plus que bien débrouillé et a même été élu 'joueur du mois d'août'. Il se sent déjà comme un poisson dans l'eau. "Je me sens super bien. J’ai été super bien accueilli par les joueurs, le staff et toute la direction du club. J’ai dû démarrer à une nouvelle position à laquelle je n’étais pas habitué, mais je pense que j’ai super bien dépanné. Après, le coach sait que je suis un milieu de terrain. Je touche du bois pour que ça continue comme ça."

Même si ses prestations sont tout à fait convainquantes, Axel n'ambitionne pas de jouer à ce poste avec les Diables.

"Je suis soulagé", que Roberto Martinez ne compte pas sur lui en défense centrale. "Même si je me doutais de sa réaction", confie l'ancien joueur du Standard et de Benfica. "Pour moi c’était clair, quand je viens en équipe nationale c’est pour jouer en 6. Ça peut être une solution en cas d’hécatombe".