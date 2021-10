Lukaku et De Bruyne en lice pour remporter le Ballon d'Or, deux autres Belges nommés pour un prix

La cérémonie pour annoncer les nommés au Ballon d'Or se déroulait cet après-midi. Une liste comprenant les noms des 30 derniers joueurs en lice a été dévoilée.

Parmi les joueurs cités, on retrouve, entre autre, les superstars Messi et Ronaldo mais aussi deux Belges avec Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku.

De Bruyne, auteur d'une nouvelle saison de haut vol avec Manchester City, a atteint la finale de la Ligue des Champions mais a échoué en quart de finale de l'Euro avec la Belgique. Lukaku, lui, a terminé la saison comme meilleur buteur de Serie A et a remporté le championnat italien avant de s'offrir un transfert à Chelsea, tout juste vainqueur de la Ligue des Champions.

Courtois nommé pour le Yachine Trophy

Absent de la liste des 30 meilleurs joueurs du monde, Thibaut Courtois fait bien partie des nominés pour le prix du meilleur gardien du monde, le Yachine Trophy, du nom de Lev Yachine, considéré comme le meilleur gardien de tous les temps.

Courtois sera en concurrence avec le gardien vainqueur de l'Euro, Gianluigi Donnarumma (AC Milan-PSG), Ederson (Manchester City), Kasper Schmeichel (Leicester) et Edouard Mendy (Chelsea), Keylor Navas (PSG), Emiliano Martinez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern Munich), Jan Oblak (Atlético Madrid), Samir Handanovic (Inter Milan)

Doku cités chez les jeunes

Autre catégorie de la cérémonie du Ballon d'Or, le trophée Raymond Kopa, qui désigne le meilleur joueur de moins de 21 ans. Là encore, on retrouve un Belge avec Jérémy Doku. Le joueur de 19 ans est blessé depuis plusieurs semaines et n'a plus joué depuis le 22 août avec son club de Rennes.

La cérémonie du Ballon d'or aura lieu le 29 novembre à 20h30.