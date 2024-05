"Beaucoup de qualités" mais "quelques interrogations" dans la sélection de Tedesco

Le groupe de 25 sera complété par deux joueurs issus des espoirs pendant la préparation en Belgique. "Ces deux jeunes joueurs officieront en tant que 'challengers' pour le stage et nous nous laissons l'opportunité d'éventuellement sélectionner un 26e joueur au moment du tournoi", a expliqué le sélectionneur. Celui-ci doit rendre une liste définitive, entre 23 et 26 joueurs, le 7 juin à l'UEFA.

Domenico Tedesco n'est cependant pas particulièrement favorable à un groupe élargi. "Il y a trois semaines, nous avions une équipe de 23 joueurs en tête. Mais nous avons dû nous adapter." Et le sélectionneur de réitérer: "Si je pouvais, je ne prendrais que 23 joueurs. Il faut que tous aient le sentiment qu'ils peuvent intégrer le onze de base. En raison des blessures, nous avons dû ajuster la préparation mais le nombre me paraît bon. Si tout le monde est en forme en Allemagne, ce sera une excellente équipe avec de la qualité et un mélange d'expérience et de talent."

Concernant les blessures, "les plus incertains sont Aster Vranckx et Arthur Theate." Pour ce dernier, "nous essaierons tout afin qu'il soit prêt. Youri Tielemans et Jan Vertonghen sont les deux autres joueurs actuellement indisponibles."