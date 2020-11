Belgique-Danemark: qui va remplacer Axel Witsel et Thomas Meunier?

Lors de la rencontre contre les Anglais dimanche passé, Thomas Meunier et Axel Witsel ont tous deux écopé d’un carton jaune qui les suspend pour la rencontre capitale de ce soir contre le Danemark, en vue d’une qualification pour Final Four de Nations League en octobre prochain. Une donnée importante, quand on connait l’importance des deux hommes dans le dispositif en 3-4-3 de notre sélectionneur Roberto Martinez.

Thomas Foket, la surprise de Martinez?

Auteur d’une entrée en jeu aboutie lors de la rencontre amicale contre la Suisse, Thomas Foket fait figure de grandissime favori pour reprendre le rôle de piston habituellement rempli par Thomas Meunier. De retour en sélection après plus de 3 ans d’absence, l’ex-Gantois avait rassuré mercredi passé.

Monté au jeu en lieu et place d’un Nacer Chadli en manque de rythme et souvent dépassé lors des incursions helvétiques, Thomas Foket avait de suite fait preuve de plus de solidité défensive, et a amené le danger sur plusieurs montées. Volontaire, le revenant avait offert un assist à Michy Batshuyi pour le 2-1. Sans réelle autre option au vu du forfait de Timothy Castagne, qui a déjà regagné son club en Angleterre, Martinez devrait lui offrir une nouvelle chance de se montrer contre les Danois.

Qui pour contrôler le milieu du jeu ?

On le sait, Roberto Martinez a une confiance aveugle en Axel Witsel quand il s’agit de temporiser ou orienter le jeu des Diables. Le médian liégeois, installé en pare-choc devant la défense, peut conserver le cuir sous pression et semble toujours au bon endroit pour annihiler les offensives adverses. Contrairement à la situation sur l’aile droite, l’identité du remplaçant de Witsel n’est pas si évidente à prévoir.

Si Martinez décide de conserver l’animation offensive vue contre l’Angleterre, avait Kevin de Bruyne et Mertens en soutien de Lukaku dans la ligne d’attaque, Leander Dendoncker serait un choix logique pour la place laissée vacante au milieu. Pur « 6 » de formation, l’option Dendoncker présente plusieurs avantages : le joueur de Wolverhampton a longtemps évolué aux côtés de Tielemans à Anderlecht, possède un gros volume de jeu et dégage une puissance physique impressionnante. Le Brugeois Hans Vanaken, bien que peu en vue lors de ses dernières sorties avec la sélection, peut s’appuyer sur sa qualité de passe et sa vision de jeu pour lui aussi prétendre à une titularisation.

Par contre, si d’aventure Martinez décidait de replacer Kevin De Bruyne aux côtés de Tielemans dans l’axe, une place s’ouvrirait dans la ligne d’attaque. Dans ce cas, Dodi Lukebakio pourrait se voir accorder une autre chance de briller avec les Diables. Déjà titulaire contre la Suisse, il avait montré ses qualités de percussion et de dribbles en situation de 1 contre 1. Un profil différent, mais intéressant pour déstabiliser la rugueuse arrière-garde danoise.

Comme souvent, il faudra attendre la composition officielle pour être fixé, Martinez ayant l’habitude de garder ses plans pour lui seul jusqu’à la dernière minute. Réponse ce mercredi soir.

LIGUE DES NATIONS: résultats et classements des groupes