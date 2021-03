Belgique - pays de Galles: voici la composition probable des équipes

La Belgique entame mercredi sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2022 avec la réception du pays de Galles (20h45). Un match qui marquera les retrouvailles entre les Diables Rouges et leur bourreau en quarts de finale de l'Euro 2016.

Pour cette nouvelle campagne qualificative, la Belgique a été versée dans le groupe E avec le pays de Galles, la République tchèque, la Biélorussie et l'Estonie. Un groupe de cinq pays en raison de la participation des Diables Rouges au Final Four de la Ligue des Nations en octobre à Turin. Pour cette fenêtre du mois de mars, où la Belgique affrontera aussi la République tchèque (27 mars) et la Biélorussie (30 mars), Roberto Martinez a convoqué un groupe large de 33 joueurs. L'occasion pour le sélectionneur national de procéder à une ultime revue des troupes lors de ce dernier rassemblement avant l'Euro l'été prochain.

La composition probable des équipes

Belgique: Courtois, Vermaelen, Vertonghen, Alderweireld, Meunier, T. Hazard, Tielemans, Dendoncker, De Bruyne, Mertens, Lukaku



pays de Galles: Hennessey, Mepham, Rodon, Ampadu, Allen, Morrell, Norrington-Davies, Roberts, Bale, James, Moore